Ужесточение наказания: Госдума приняла закон, защищающий всех участников СВО

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За фейки о добровольцах теперь тоже грозит срок до 15 лет.

Госдума сегодня ужесточила уголовную статью о дискредитации участников специальной военной операции.

Теперь 15 лет лишения свободы грозит и тем, кто распространяет фейки о добровольцах и вообще всех бойцах на СВО.

До этого наказание предусматривалось только за ложную информацию о кадровых военнослужащих российской армии.

Предусмотрены и штрафы. Для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч, для юрлиц — до полумиллиона.

Законопроект принят в окончательном третьем чтении.