Царь горы: Макрон стал героем «фотожаб»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel; 5-tv.ru

Во Франции не прекращается забастовка рабочих.

Эммануэль Макрон сегодня стал царем мусорной горы: так особо креативные французы изобразили своего президента на фоне забастовок рабочих, в том числе и тех, которые убирают городские улицы.

Всего за пару дней Пятая республика превратилась в одну большую свалку. Не можешь справиться с проблемой — отвлеки от нее внимание. Видимо, так подумали чиновники и устроили странные и даже страшные военные учения на юго-западе страны. Сотни вооруженных людей устроили стрельбу, отдельные группы штурмовали целые дворы. Жителей даже никто не предупредил.

Выяснилось, что все это должно подготовить французских солдат к войне высокой интенсивности. Легенда впечатляет. В условном государстве на границе с Россией якобы подняли восстание ополченцы. Они хотят расшатать политическую ситуацию и совершить госпереворот. Задача солдат — зачистить города от повстанцев.