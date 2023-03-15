В Петербурге разгорается скандал вокруг логопеда, бившего ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Грубое обращение с четырехлетним мальчиком сняла камера видеонаблюдения.

В центре внимания — уважаемый педагог из Петербурга. Женщина с 25-летним стажем била четырехлетнего ребенка во время индивидуальных занятий. Плохо говорящий малыш после таких уроков замкнулся в себе. Но даже прямые видеодоказательства насилия логопед не приняла. Теперь, возможно, примет полиция. Полина Пятышева все расскажет.

Вместо увлекательного занятия — тычки и телефонные разговоры. На этих кадрах педагог-дефектолог бьет малыша по лицу, толкает и пинает ногами. Лейла Александровна — так зовут эту женщину — занималась с ребенком последние полгода, и как проходили эти занятия один на один — выяснилось только после установки камер.

На подозрения маму натолкнуло слишком нервное поведение сына — после уроков он все чаще замыкался в себе и явно был чем-то расстроен. Говорит четырехлетний мальчик пока плохо, поэтому рассказать ничего не мог.

«Я не нахожу оправдания этому поведению, потому что мне непонятно. Он просто ей мешал, и все. Он ничего такого не делал. Он собирал карточки, которые она дала ему, не объяснив задание», — Анна Ясимская, мать ребенка.

25 лет стажа. Высшая категория. Хорошие рекомендации — все это о Лейле Александровне. И работает она в государственном детском саду. Туда мы и отправились поговорить с ее руководством.

«А она уволена, она вчера вечером подала заявление. А утром она уже все!», — ответила заведующий ГБДОУ № 33.

Педагог даже не стала отрабатывать две недели, сославшись на семейные проблемы. В детском саду же нас уверили, что об инциденте с распусканием рук не знали.

«Конечно, это ни в какие рамки не лезет, это не педагогично. Мы очень сочувствуем маме. Когда мы принимали ее на работу — к нам она шла с рекомендациями», — рассказала Надежда Винокурова, заведующая ГБДОУ № 33.

В разговоре с мамой мальчика преподаватель все отрицала. Бить она никого не била. Все обвинения — ложь. Пытаемся дозвониться до Лейлы Александровны сами.

«Поясните, что происходило на видео? Каким образом вы организовали воспитательный процесс?», — спросил корреспондент.

«Я ничего такого предосудительного не сделала. Абсолютно ничего. Когда мальчик агрессировал, я убрала его руки, вот и все. Скорее всего, это весеннее обострение», — ответила Лейла Александровна.

И таких историй немало. Вот недавний случай в Якутии. Няня, оставшись с двумя маленькими детьми, ложится на кровать, уткнувшись в телефон. Со своими подопечными общается исключительно криками, которые способны ввести в ступор любого. А потом еще и бьет. Потом выяснилось, что плачущие малыши мешали ей снимать ролики для соцсетей.

За такое можно получить и реальный срок — как это произошло с женщиной, которая присматривала за пятимесячными двойняшками в одной из московских семей. Там тоже помогли камеры наблюдения. За издевательства над младенцами няня по решению суда на три с лишним года отправилась в исправительную колонию общего режима.

Родители мальчика из Петербурга и детей из Якутска уже написали заявления в полицию.

«Также можно обратиться с жалобой в прокуратуру, в отдел образования. Безусловно, еще можно обращаться к уполномоченному по правам ребенка, чтобы ставить это дело на контроль», — рассказала адвокат Алексанра Гудименко.

По факту случившегося в Северной столице уже начали доследственную проверку. После нее будет принято решение о дальнейшей судьбе педагога со стажем.