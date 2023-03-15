КНДР сообщила о запуске двух баллистических ракет
Иван Обухов 20
КНДР сообщила о запуске 14 марта двух баллистических ракет средней дальности, передает агентство Yonhap.
Фото: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste
Ракеты средней дальности были пущены 14 марта.
Северная Корея сообщила о пуске 14 марта двух баллистических ракет средней дальности. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.
«Северная Корея заявляет, что во вторник выпустила 2 баллистические ракеты класса „земля-земля“ средней дальности», — сообщается в распространенном заявлении.