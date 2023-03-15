Не числом, а умением: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны России публикует кадры работы реактивных установок «Град» и подготовки и боевого слаживания бойцов спецназа.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» поддерживают наступление пехоты и бьют по укрепрайонам, технике и скоплениям украинских боевиков и иностранных наемников.

Боевые машины бьют по врагу с множества заранее оборудованных рубежей. Отличная выучка и слаженность экипажей позволяют наносить удары и менять позицию менее чем за 10 минут.

Высокую точность огня обеспечивают операторы беспилотников и передовые отряды артиллерийской разведки. Отлаженная система позволяет ударить по неонацистам быстрее, чем боевики успеют отреагировать.

На одном из полигонов в тылу спецоперации каждый день проходят подготовку и слаживание бойцы различных подразделений. Все занятия на полигоне идут под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретенным, в том числе в ходе проведения специальной военной операции.

В тяжелейших погодных условиях, при минимальной видимости, воины отрабатывают атаку и захват вражеских опорников, бои в лесополосе, перегруппировку с занятием более выгодной позиции.

Слаживание идет на уровне двоек троек, отделений. Применяются различное стрелковое вооружение – автоматы, пулеметы, снайперские винтовки. На определенных этапах подключаются гранатометчики и военные инженеры.