«Мы взолнованы»: Линдси Лохан объявила о своей беременности

Фото: www.globallookpress.com / John Barrett

Селебрити поразила всех своих поклонников сегодняшней новостью.

Голливудская актриса Линдси Лохан объявила в своем личном блоге о первой беременности. Знаменитость выложила снимок одежды новорожденного, на которой написано «Скоро».

«Мы благословлены и взволнованы», — написала актриса под фото.

Поклонники звезды уже вовсю поздравляют будущую мамочку и спрашивают пол ребенка, однако сама Лохан пока молчит по этому поводу. Также пока неизвестно, когда именно малыш появится на свет.

36-летняя актриса Линдси Лохан вышла замуж за миллиардера из Дубая в июле 2022 года. Никто не знал о предстоящей свадьбе, ведь знаменитость просто выложила пост, в котором призналась, что уже является женой.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас познакомились в Дубае, где Лохан проживает уже около девяти лет.

Кстати, подружка Лохан Пэрис Хилтон тоже недавно объявила о том, что стала мамой, правда, с помощью ЭКО-процедуры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Линдси Лохан тайно вышла замуж за миллионера из Дубая.