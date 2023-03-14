Путин заявил, что теракт на СП совершен на государственном уровне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

Президент назвал «полной чушью» версию Запада о мифической «проукраинской группировке», якобы совершившей диверсию в Балтийском море.

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был осуществлен на государственном уровне, и никакие «любители» этого осуществить не могли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«То, что это теракт, — ни для кого не секрет, все уже признали. Причем теракт совершенно очевидный, совершенный на государственном уровне. Никакие любители подобной акции совершить не могут», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что российской стороне сложно расследовать инцидент из-за того, что ее не допускают на место этого теракта. Однако некоторое время назад «Газпром» получил разрешение от датских властей (поскольку диверсия произошла в экономической зоне Дании) исследовать место взрыва. Судно, арендованное компанией, не ограничилось изучением самого места подрыва, а пошло дальше и примерно в 30 километрах от места взрыва обнаружило столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв.

«Что это за место? Это самое уязвимое место в газопроводе — стык труб. Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть заложено в эту трубопроводную систему», — сказал Путин.

Он добавил, что теперь российская сторона намерена получить от датских властей разрешение на то, чтобы самостоятельно либо совместно с ними, а еще лучше, сформировав международную группу экспертов-взрывников, провести необходимые обследования и при необходимости обезвредить взрывное устройство.

Версию, озвученную в западных СМИ, о том, что теракт на «Северных потоках» осуществила некая «проукраинская группировка», глава государства считает несостоятельной.

«Уверен, что это полная чушь! Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — подчеркнул Путин.

Также президент прокомментировал реакцию, а вернее, ее отсутствие, на подрыв газопроводов со стороны Германии — страны, которая больше всех в Европе была заинтересована в запуске «Северного потока — 2» и наряду с Россией вложила в его строительство огромные деньги.

Путин обратил внимание на то, что после Второй мировой войны Германия никогда не была полностью суверенным государством. И об этом неоднократно публично говорили сами европейские политики.

По словам президента, с этим мнением можно только согласиться. Путин напомнил, что Советский Союз в свое время вывел свои войска из Германии и прекратил фактическую оккупацию страны. Американцы, в свою очередь, продолжают оккупировать Германию.

«Но дело ведь не только в Германии, дело в том, что вообще-то европейцы, на мой взгляд, утратили ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются. И с этим трудно что-то поделать. Такова генерация сегодняшних руководителей. Утрачен инстинкт национального интереса», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал все нынешние международные проблемы следствием развала СССР.