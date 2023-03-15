Маршрут построен: половина водителей в России разговаривают с навигатором

Каждый четвёртый автомобилист из России ругается с навигатором

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

Четверть автомобилистов устраивают навигатору скандалы.

C хорошим человеком, как известно, и поговорить приятно.

Половина автомобилистов России призналась, что периодически беседуют с навигатором. А четверть из них частенько устраивают навигатору скандалы. Таковы данные социологического опроса, в котором приняли участие 150 тысяч водителей со всей страны.

Также выяснилось, что каждый десятый комментирует вслух предложенный маршрут, а примерно пять процентов, как правило, едут альтернативной дорогой и громко радуются, если получилось быстрее.