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Теперь террористы используют беспилотники не только для атаки на технику, но и по самим солдатам армии РФ.

Военный армии РФ просто чудом избежал смерти после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за его неправильной сборки. Об этом рассказал в интервью корреспонденту «Известий» Валентину Трушину офицер 150-й мотострелковой дивизии с позывным Рысь.

По его словам, от гибели его спасла только некорректная сборка дрона. Оказалось, что второй провод, который, по идее, должен был быть прикреплен к взрывному устройству, по какой-то причине был не присоединен. По итогу — дрон прилетел военному прямо в бок.

Все это произошло в Марьинке, Покровском районе ДНР. По словам офицера, сам боеприпас был явно самопальный, не больше пачки сигарет.

«По нему самому видно, что конструктор с AliExpress заказывали. Он там стоит порядка двух или трех тысяч рублей», — говорит офицер с позывным Рысь.

Также он добавил, что на данный момент количество дронов ВСУ значительно увеличилось и это становится серьезной проблемой на передовой. Согласно его словам, теперь дроны используют не только для атаки на технику, но и по самим солдатам армии РФ.

Офицер заключил, что если вдруг вам необходимо спастись от беспилотника, то лучше сразу бежать в какое-либо укрытие — других вариантов остаться в живых нет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как военкор «Известий» рассказал о работе российских бойцов на кременном направлении.