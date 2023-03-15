Правила перевозки: чем опасны аккумуляторы инвалидных колясок в самолете

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

По провозу аккумуляторов в самолетах есть ряд ограничений. Какую опасность они представляют в полете?

Аккумуляторы инвалидных колясок на борту самолета могут быть очень опасны. Гражданский пилот в отставке Виталий Соколовский рассказал 5-tv.ru, что работающий аккумулятор может взорваться, даже если самой коляской не пользуются.

«Когда аккумулятор подсоединен к аппаратуре, он действует, получает разряд. То есть, он работает. <…> Во всем мире очень-очень много случаев, где взрываются аккумуляторные батареи», — объяснил эксперт.

Он привел в пример самокаты, аккумуляторы которых нередко взрываются, даже когда сам самокат просто стоит на дороге. Во избежание подобных случаев в самолете, за колясками пассажиров-инвалидов очень тщательно следят. Так, например, в Шереметьево в самолет «Победы» не пустили инвалида-колясочника из Челябинска. Причиной назвали емкость аккумулятора на его коляске. Мужчине пришлось просидеть в аэропорту 12 часов.

Как объяснил Виталий Соколовский, сотрудники аэропорта просто минимизируют риск пожара, поэтому должны контролировать ситуацию, чтобы не допустить возгорания в багажном отсеке.

«Чтобы не пришлось экстренно сажать самолет или вообще не произошла катастрофа, аккумуляторы отсоединяют, чтобы они не функционировали во время полета. Потому что бывает такое, что даже те, которые не функционируют и ни к чему не подсоединены, просто взрываются», — объяснил Соколовский.

В авиакомпании «Победа» после инцидента пообещали заняться вопросом и разработать более гибкий подход и сопровождения для клиентов, начиная от бронирования билетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем авиакомпании грозит отказ пустить на борт инвалида из-за электроколяски.