Лавров обратился в ОБСЕ и ООН насчет изгнанных из Киево-Печерской лавры монахов

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Православная церковь Украины переживает сильнейшие гонения со стороны властей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал обращения в ОБСЕ и ООН насчет монахов Киево-Печерской лавры. Глава дипведомства сообщил о гонениях, которые переживают представители Украинской православной церкви, говорится в Telegram-канале МИД.

Там уточнили, что письма руководителя дипведомства адресованы генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю ОБСЕ Буяру Османи. Обращаясь к ним, Сергей Лавров призвал не допустить выселение монахов из монастыря. Кроме того, заявил о необходимости прекратить начавшиеся репрессии против канонической православной церкви в стране. При этом политик перечислил события последних месяцев и дней, которые ярко иллюстрируют всю драматичность ситуации.

Так, Лавров заявил о массовом захвате храмов УИПЦ и ликвидации их общин. Кроме того, напомнил о санкциях против епископов и лишении гражданства представителей духовенства. В числе прочих мер украинских чиновников — моральное и физическое давление на священнослужителей и прихожан.

Все это, по мнению Лаврова, можно оценивать как грубейшее нарушении прав и дискриминацию православных христиан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нацизм, по мнению Сергея Лаврова, охватывает большинство европейских стран.