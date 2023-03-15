«В следующий раз хорошо подумаю»: Полунин о масштабной премьере «Мастер и Маргарита»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Присущая Михаилу Булгакову чертовщина знаменитого артиста не пугает, хоть и Воланд о себе напомнил.

Высокие риски не пугают всемирно известного артиста балета Сергея Полунина. 22 марта в Crocus City Hall он представит на суд зрителей долгожданную премьеру по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ведущие партии в истории большой любви исполнит сам Сергей Полунин и олимпийская чемпионка Елена Ильиных.

О подготовке к премьере артист рассказал на встрече с журналистами перед своим выступлением в рамках 100-го юбилейного сольного концерта SHAMAN (Ярослав Дронов) под ставшую уже народной песню «Встанем».

«Я знаком с Crocus City Hall. Да, мы здесь выступаем. Это необычная площадка для балета и для танца. Здесь площадка больше для пения, для звука. Мы рискуем немножко заводить туда балет. Я сейчас, когда репетировал с Ярославом на сцене, все просмотрел. Вижу даже людей, которые будут сидеть на балконах. В принципе, есть контакт, их видно. <…> Когда ты артист, когда ты имеешь такое количество энергии и людей — это мощно. Я запомнил в Лондоне, когда мы танцевали Ромео и Джульетту с Королевским балетом, там было 115 тысяч человек. Тогда я первый раз ощутил вот это количество. Это ответственность, но дает еще тебе стимул энергии быть лучше», — признается Полунин.

«Мастер и Маргарита» — масштабная постановка. Костюмерами созданы более 133 образов. Жанр определен авторами как драматический балет с элементами рок-шоу, поэтому особая роль отведена световому дизайну.

Полунин признается, что спектакль уже давно вышел за рамки бюджета, но для него важнее качество, чем сам заработок. Репетиции перед грандиозной премьерой сейчас отнимают каждую минуту жизни артиста.

«Я себе поставил цель сделать все по Булгакову, все главы. Поэтому очень много информации. Очень тяжелое произведение энергетически. Но также там много персонажей, много подтекста, много чего должны люди понять и подумать про это. То есть там тысячи разных красок, которые мы должны перенести как-то в танец, на сцену», — добавляет Сергей Полунин.

Необыкновенные краски привносит и музыка легендарного Эдуарда Артемьева, тысячи минут которой было необходимо прослушать при подготовке. Как подчеркивает Полунин, многогранность композитора настолько велика, что в одном треке можно увидеть характеры сразу нескольких персонажей.

К слову, присущая всем, кто сталкивается с произведением Булгакова чертовщина не обошла стороной и всемирно известного артиста балета. Как только им и его командой был получен грант на постановку, то Полунин получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Тогда артисту потребовалась серьезная операция и весь мир переживал, сможет ли он выйти на сцену.

«Это точно связано, потому что я хожу, хромаю и читаю про Воланда, который ходит, хромает. Наверное, это дается, чтобы прочувствовать каких-то героев. Точно в этом есть связь и не одна. И моменты даются тебе, чтобы прочувствовать как раз какие-то взаимосвязи между героями и между отношениями. Поэтому в следующий раз я хорошо подумаю, если герой с каким-то пороком», — уверен артист.

К слову, встать на ноги ему помогла не только вера в своего персонажа и и встреча с песней «Встанем» SHAMAN. Тогда знаменитость сам с собой поспорил, что сможет восстановиться быстрее баскетболиста Коби Брайанта, который вернулся на площадку через семь с половиной месяцев после травмы, и станцевал уже через четыре с половиной.

«Для меня его песня была про то, что „Встанем“. Как раз про мою жизнь и травму. И также для страны это был такой сильный стимул собраться, встать, двигаться обществом, двигаться всем вместе», — подчеркивает Сергей Полунин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что значит для Сергея Полунина название шоу SHAMAN «Я русский» и как его пытались на Западе заставить осудить Россию.