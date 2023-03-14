«Безусловная любовь»: на какие жертвы Бузовой приходится идти ради «родного существа»

Ольга Бузова: я готова встать на три часа раньше ради собаки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda / Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

Знаменитость из-за постоянных разъездов скучает по своему питомцу. Именно поэтому она готова на все, ради пушистого друга.

Певица Ольга Бузова призналась в своем личном блоге в том, что ее жизнь претерпела некие изменения. Теперь артистке приходится вставать рано, хотя раньше она могла понежиться в постели до обеда.

Бузова рассказала, что готова пойти ради своего йорка Евы на любые испытания. Например, встать на три часа раньше.

«Это и есть безусловная любовь! И я даже не злюсь, что Ева лаяла час и разбудила меня, потому что знаю, что она скучала по мне. А я еще больше», — написала знаменитость.

Ольга Бузова часто отдает любимицу своему отцу из-за напряженного рабочего графика. Во многих интервью она признавалась, что очень страдает из-за этого. Однако, по ее словам, это единственный выход, так как из-за переездов Ева испытывает сильнейший стресс.

В прошлом, 2022 году, у певицы умер померанский шпиц по кличке Челси, которого ей в свое время подарил бывший Дмитрий Тарасов. Собака страдала от тяжелой болезни и скончалась в возрасте семи лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бузовой пришлось избавиться от любимой собаки.

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