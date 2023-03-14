Чем авиакомпании грозит отказ пустить на борт инвалида из-за электроколяски — ответ Жорина
Адвокат Жорин оценил отказ авиакомпании пустить на борт инвалида из-за электроколяски
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
Пользователи соцсетей активно критикуют авиаперевозчика по этическим соображениям, но как его действия трактует закон? И какова судебная практика прошлых лет?
Россиян потрясла история инвалида Ивана Вершка, которого не пустили на борт самолета в аэропорту «Шереметьево» из-за электропривода на коляске. Пока в соцсетях критикуют авиакомпанию, 5-tv.ru попросил звездного адвоката Сергея Жорина оценить ситуацию с юридической точки зрения.
«Очень грустно, что люди с ограниченными возможностями страдают из-за отсутствия обоюдно удобной коммуникации. С одной стороны, у авиакомпаний есть правила перевозки пассажиров и действующее законодательство. Они устанавливают перечень предметов, которые запрещены к проносу на борт самолета. Конечно же, подвергать опасности других пассажиров ни в коем случае нельзя. Но! Есть и другая сторона» — начал объяснение юрист.
Законная компенсация
Во-первых, нет понимания может ли аккумулятор в инвалидной коляске хоть как-то навредить другим пассажирам самолета. Во-вторых, далеко не факт, что правила перевозки запрещают находиться на борту с аккумулятором именно той емкости, которая была у Ивана Вершка. Все это — важные нюансы для получения компенсации через суд.
«В 2021 году был аналогичный случай. Тогда прокуратура провела проверку и установила, что было нарушение со стороны авиакомпании. В данном случае обращение в прокуратуру уже подано. Если прокуратура установит факт нарушения, необходимо обращаться в суд с иском к авиакомпании для возмещения убытков и морального вреда», — продолжил Сергей Жорин.
Из-за аккумулятора в этой коляске Ивана Вершка не пустили на борт самолета.
Вопрос этики
Даже если авиакомпания формально не нарушила закон, остается этическая сторона вопроса. Зачастую пассажиры покупают билеты задолго до даты вылета. Вдобавок, инвалиды обычно предупреждают перевозчиков о нюансах состояния своего здоровья. То есть представители авиакомпании могли заранее разъяснить Ивану все правила, но не сделали этого.
«Еще один крайне важный момент. Предположим, пассажир с ограниченными возможностями сам что-то не увидел, сам что-то нарушил. Для таких ситуаций, я убежден, у авиакомпании должен быть план действий. Может быть, какой-то набор колясок, которые можно предоставить пассажиру на время перелета, а его коляску аккуратно упаковать, убрать в багажное отделение и так доставить в пункт назначения», — отметил звездный адвокат.
В заключение Сергей Жорин подчеркнул, что инвалидам и так нелегко в жизни, чтобы подвергать их дополнительному стрессу еще и при перелетах. Поэтому, убежден юрист, авиакомпания в любом случае неправа.
Подробности происшествия с Иваном Вершком
Иван Вершок хорошо известен жителям Челябинска, они и купили ему дорогую коляску-трансформер вскладчину.
Иван Вершок хорошо известен в Челябинске. Как отмечает 74.ru, он стал первым диджеем-колясочником в городе. В 2020 году челябинцы помогли ему собрать больше 500 тысяч рублей на новую коляску-трансформер.
Не пустили Ивана на рейс из Москвы в Челябинск 4 марта. Сотрудник авиакомпании объяснил отказ наличием в коляске литий-ионного аккумулятора слишком большой емкости. Пассажир возразил, что прилетел в столицу самолетом этой же авиакомпании и с этой же электроколяской. Слушать его не стали.
В итоге инвалиду пришлось просидеть в «Шереметьево» 12 часов до следующего рейса в Челябинск — уже другой авиакомпании. По факту инцидента Иван обратился в прокуратуру. К слову, в правилах не пустившего его в самолет авиаперевозчика сказано, что инвалиды могут летать в креслах-колясках с аккумуляторами.
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