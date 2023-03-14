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Пользователи соцсетей активно критикуют авиаперевозчика по этическим соображениям, но как его действия трактует закон? И какова судебная практика прошлых лет?

Россиян потрясла история инвалида Ивана Вершка, которого не пустили на борт самолета в аэропорту «Шереметьево» из-за электропривода на коляске. Пока в соцсетях критикуют авиакомпанию, 5-tv.ru попросил звездного адвоката Сергея Жорина оценить ситуацию с юридической точки зрения.

«Очень грустно, что люди с ограниченными возможностями страдают из-за отсутствия обоюдно удобной коммуникации. С одной стороны, у авиакомпаний есть правила перевозки пассажиров и действующее законодательство. Они устанавливают перечень предметов, которые запрещены к проносу на борт самолета. Конечно же, подвергать опасности других пассажиров ни в коем случае нельзя. Но! Есть и другая сторона» — начал объяснение юрист.

Законная компенсация

Во-первых, нет понимания может ли аккумулятор в инвалидной коляске хоть как-то навредить другим пассажирам самолета. Во-вторых, далеко не факт, что правила перевозки запрещают находиться на борту с аккумулятором именно той емкости, которая была у Ивана Вершка. Все это — важные нюансы для получения компенсации через суд.

«В 2021 году был аналогичный случай. Тогда прокуратура провела проверку и установила, что было нарушение со стороны авиакомпании. В данном случае обращение в прокуратуру уже подано. Если прокуратура установит факт нарушения, необходимо обращаться в суд с иском к авиакомпании для возмещения убытков и морального вреда», — продолжил Сергей Жорин.

Из-за аккумулятора в этой коляске Ивана Вершка не пустили на борт самолета. Фото: ВКонтакте / Ivan Vershok

Вопрос этики

Даже если авиакомпания формально не нарушила закон, остается этическая сторона вопроса. Зачастую пассажиры покупают билеты задолго до даты вылета. Вдобавок, инвалиды обычно предупреждают перевозчиков о нюансах состояния своего здоровья. То есть представители авиакомпании могли заранее разъяснить Ивану все правила, но не сделали этого.

«Еще один крайне важный момент. Предположим, пассажир с ограниченными возможностями сам что-то не увидел, сам что-то нарушил. Для таких ситуаций, я убежден, у авиакомпании должен быть план действий. Может быть, какой-то набор колясок, которые можно предоставить пассажиру на время перелета, а его коляску аккуратно упаковать, убрать в багажное отделение и так доставить в пункт назначения», — отметил звездный адвокат.

В заключение Сергей Жорин подчеркнул, что инвалидам и так нелегко в жизни, чтобы подвергать их дополнительному стрессу еще и при перелетах. Поэтому, убежден юрист, авиакомпания в любом случае неправа.

Подробности происшествия с Иваном Вершком

Иван Вершок хорошо известен жителям Челябинска, они и купили ему дорогую коляску-трансформер вскладчину. Фото: ВКонтакте / Ivan Vershok

Иван Вершок хорошо известен в Челябинске. Как отмечает 74.ru, он стал первым диджеем-колясочником в городе. В 2020 году челябинцы помогли ему собрать больше 500 тысяч рублей на новую коляску-трансформер.

Не пустили Ивана на рейс из Москвы в Челябинск 4 марта. Сотрудник авиакомпании объяснил отказ наличием в коляске литий-ионного аккумулятора слишком большой емкости. Пассажир возразил, что прилетел в столицу самолетом этой же авиакомпании и с этой же электроколяской. Слушать его не стали.

В итоге инвалиду пришлось просидеть в «Шереметьево» 12 часов до следующего рейса в Челябинск — уже другой авиакомпании. По факту инцидента Иван обратился в прокуратуру. К слову, в правилах не пустившего его в самолет авиаперевозчика сказано, что инвалиды могут летать в креслах-колясках с аккумуляторами.

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