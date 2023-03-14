Дело не в сигаретах? Врач перечислила неочевидные причины хриплого голоса

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Если человек уже давно охрип, а попытки исправить это безуспешны, возможно, у него серьезные проблемы со здоровьем.

Охрипший голос может быть симптомом рака или венерического заболевания. Как объяснила терапевт Юлия Коваленко, не всегда человек может охрипнуть из-за вируса или бактерий, но мало кто догадывается, о каких серьезных проблемах со здоровьем может говорить этот признак.

Например, отметила врач, голос может быть хриплым из-за проблем с ЖКТ, а также неврологических, эндокринологических и даже венерических заболеваний.

Если голос охрип давно, а попытки исправить это безуспешны, возможно, в гортани появились папилломы или опухоли. Либо, отметила Коваленко, это могло произойти из-за заболеваний эндокринной системы или регулярного заброса в глотку желчи. Голос может охрипнуть также из-за гонореи или хламидиоза, передающихся половым путем.

«Эти инфекционные агенты попадают с пораженной области половых органов на слизистую ротоглотки во время орально-генитального контакта», — цитирует Газета.ру терапевта.

Самая опасная причина — попадание в горло инородного тела. В таком случае возникает также кашель. Кроме того, часто охриплый голос может быть симптомом или последствием инсульта, а также признаком повреждения шеи.

«Иногда реагирует сиплостью организм и при аллергической реакции. Это так называемый отек Квинке, при котором отекает лицо, затрудняется и „свистит“ дыхание», — поделилась Юлия Коваленко.

Не стоит забывать и о вредных привычках, которые могут сделать голос хриплым: это курение сигарет, в том числе электронных.

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