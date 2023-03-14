«Предложили отменить концерт»: кто и зачем отправил Розенбаума на операцию

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Народный артист России сейчас находится под наблюдением медиков, однако появилась совершенно новая информация о его госпитализации.

Народный артист России Александр Розенбаум напугал общественность новостями о своем состоянии здоровья и госпитализации. Как оказалось, перед своим выступлением певец очень обеспокоил врачей своими симптомами. Об этом пишет KP.RU.

Выяснилось, что нога у Розенбаума заболела еще во время тура.

«Он по образованию врач, сам ставил себе уколы какие-то», — заметил источник издания.

Спасло артиста то, что он прибыл на встречу в противотуберкулезный диспансер ГУФСИН, где местные врачи обратили внимание на его симптомы и посоветовали срочно обратиться в больницу. Более того, знаменитости дали совет вообще отменить концерт.

«Как вы поняли, он отказался и решил выступить сначала. Операцию назначили сначала в краевой на 00:00, но почему-то перенесли в БСМП», — добавил источник.

Тем не менее организатор концерта артиста в Красноярке Александр Рыжов до сих пор не подтверждает информацию о том, что Розенбаума беспокоили боли во время выступлений.

Накануне, 13 марта, Александр Розенбаум провел творческий вечер и поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы Красноярского края с профессиональным праздником. Сразу после этого 71-летний певец дал концерт в Гранд-холле.

После окончания второго выступления мужчина пожаловался на боли в ноге и обратился в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи, где у него диагностировали тромб. Врачи решили провести экстренную операцию.

Все прошло успешно, музыкант находится под наблюдением врачей.

К слову, сейчас у народного артиста важный музыкальный тур. После Красноярска он должен был отправиться в Ангарск и Иркутск. Пока неизвестно, продолжит ли Розенбаум выступления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что известно о госпитализации Александра Розенбаума.