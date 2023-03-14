Мини черные дыры: физик рассказал об уникальном эксперименте в Большом адронном коллайдере

Фото: www.globallookpress.com / Xu Jinquan

Лабораторные черные дыры абсолютно безопасны. Но для чего они нужны ученым?

Черные дыры можно создать самостоятельно. Правда, в микроскопическом виде. Сделать это можно в лаборатории с целью проверки гипотезы о возникновении темной материи. Об этом рассказал физик Эдуард Боос.

По его словам, ученые намерены провести этот эксперимент на Большом адронном коллайдере (БАК). Микроскопические черные дыры, отметил эксперт, абсолютно безопасны, как и сами эксперименты.

«Лабораторная черная дыра не способна поглотить ни Женеву, где находится БАК, ни тем более Землю», — цитирует Бооса Газета.ру.

Ученый объяснил, что мини черная дыра очень быстро распадается на множество частиц. Такие конечные состояния и пытаются найти с помощью экспериментов на Большом адронном коллайдере. Пока что, подчеркнул Боос, сделать этого не удалось. Однако подобные махинации дают свои плоды: ученые могут устанавливать максимально допустимые массы и параметры взаимодействия микроскопических черных дыр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые нашли ключ к разгадке тайны приближающегося астероида.