Сакура в Токио зацвела на десять дней раньше срока

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku; 5-tv.ru

В Японии наступает весна, тем временем в столичном регионе все еще лежит снег.

Пока в Москве лежит снег, в Японии встречают настоящую весну. В Токио начала распускаться сакура. Об этом объявило Национальное метеорологическое управление. Оно фиксирует начало сезона цветения на специальном «контрольном» дереве в одном из храмов.

В этом году бутоны раскрылись на 10 дней раньше обычного. Для японцев сакура носит статус неофициального национального герба. Ожидается, что пик цветения придется на 22 марта. Ближе к апрелю все парки страны будут словно в розовой дымке.