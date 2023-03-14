Жители французского города застали масштабные учения НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Liponne; 5-tv.ru

Учения Североатлантического альянса под названием «Орион-23» развернулись прямо на улицах города.

Жители небольшого французского городка Каор недалеко от Тулузы неожиданно для себя стали свидетелями военных маневров, которые развернулись прямо на улицах.

Выяснилось, что это один из сценариев масштабных учений НАТО под названием «Орион-23». По легенде, военнослужащие должны были подавить ополченцев, которые дестабилизировали ситуацию в условной стране. В маневрах принимают участие 20 тысяч человек.

Как сообщили во французском Минобороны, сражения идут не только на суше, на море и в воздухе, но также в космосе и киберпространстве.