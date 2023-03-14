Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении страны: «Готовы на любые жертвы»

Фото, видео: © РИА Новости / Родион Прока; 5-tv.ru

Республику охватили массовые протесты, вину за которые голословно пытаются переложить на Россию. Официальный представитель МИД РФ резко ответила на подобные заявления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении государственности в республике. Заявление она сделала во время пресс-подхода.

«Говорить о том, что нынешние власти идут в русле выполнения обязательств перед своим населением — невозможно. Они просто обманывают свой народ. Они противоречат всем тем обещаниям, которые давали своим избирателям. Они проводят курс на разрушение своей государственности. Для чего это делается? Ответ очевиден — Западу нужен периметр нестабильности вокруг нашей страны», — сказала Мария Захарова.

По словам дипломата, обвинения в адрес России о причастности к охватившим Молдавию массовым протестам не выдерживают критики. Их подняли на смех и в самой республике. В качестве примера действий властей Молдавии против своего народа Мария Захарова привела попытку переименовать молдавский язык в румынский. Она выразила уверенность, что граждане республики не позволят таким властям разрушить страну.

«У меня нет никаких сомнений, что те, кто сейчас находятся у власти в Молдавии, разрушают свою страну. И готовы на любые жертвы ради тех, кто платит им деньги, кто дает им политическую поддержку, кто их информационно раскручивает. О своих людях, об их чаяниях, об их потребностях, об их интересах и, самое главное, об их будущем они не думают ни секунды», — подытожила официальный представитель МИД РФ.

Протесты в Молдавии вспыхнули с новой силой несколькими днями ранее. Жители съехались в Кишинев со всей республики. Причиной стал рост тарифов на газ в условиях энергетического кризиса. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на которых можно оценить масштаб протестов.