Подлодку-призрак с тоннами наркотиков и мертвыми людьми перехватили у Колумбии

Фото: www.globallookpress.com / Mc3 Eric Moser/Us Navy

Субмарина двигалась так, чтобы ее не заметили радары. Что случилось с экипажем?

Тихий океан хранит в себе огромное количество тайн. Так, у берегов Колумбии на днях была обнаружена 15-метровая подводная лодка с очень странным грузом. Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно информации, моряки Национальных военно-морских сил Колумбии выловили субмарину, в которой находилось более двух тонн наркотиков. По примерным подсчетам издания, стоимость данного груза оценивается примерно в 87,5 миллиона долларов. К слову, весь груз должен был быть продан в Центральной Америке.

Однако, помимо запрещенных веществ, на субмарине были обнаружены люди. Двое из членов экипажа остались живы и сейчас находятся под присмотром медиков, а еще двое оказались мертвы. Предположительно, весь экипаж отравился ядовитыми парами топлива во время плавания. Субмарина двигалась частично в подводном положении, чтобы не быть обнаруженной радаром.

Более того, согласно информации издания, это уже третья подлодка-призрак в Колумбии, найденная полицией за последнее время. Возможно, здесь есть некая связь с местной экстремисткой группировкой FARC, которая занимается перевозками наркогрузов, похищением людей и вымогательством. Группировка орудует там с 1964 года и даже пыталась свергнуть правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как армия Колумбии засекла неизвестный воздушный шар над территорией страны.