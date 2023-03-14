В Приднестровье заявили о подготовке теракта в отношении делегации ОБСЕ

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Это уже не первый раз, когда в регионе удалось предотвратить трагедию. Кто стоит за попытками подорвать стабильность?

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ. Об этом на пресс-конференции заявил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.

«Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев», — цитирует представителя власти региона Telegram-канал «ТСВ Приднестровье».

Сегодня, 14 февраля, в Бендеры на переговоры с президентом Вадимом Красносельским приезжал председатель ОБСЕ Буяр Османи. Делегация включала 20 человек, в том числе спецпредставителя по Приднестровью Томаса Хартинга и главу миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Приднестровье предотвратили покушение на главу республики Красносельского.