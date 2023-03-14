Песков раскрыл планы Путина на годовщину присоединения Крыма к РФ

Путин примет участие в двух мероприятиях в годовщину присоединения Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В прошлом году президент посетил митинг-концерт в Лужниках.

Президент РФ Владимир Путин планирует провести мероприятие в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в день годовщины, 18 марта, Путин примет участие в торжественном открытии культурного исторического объекта. А накануне праздничной даты президент проведет тематическое совещание по видеоконференции.

«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет по видеоконференции накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют. Тоже по видеоконференции», — рассказал Дмитрий Песков.

К слову, в прошлом году в этот праздник Владимир Путин принимал участие в митинг-концерте в «Лужниках».

День воссоединения Крыма с Россией имеет фиксированную дату, которая утверждена в документах. В 2014 году в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров перешел в состав России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в прошлом году Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.