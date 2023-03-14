Фигуристка Бестемьянова о болезни Костомарова: «Вероятность одна из тысячи»

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За жизнь известного фигуриста врачи борются больше двух месяцев.

Вероятность того, что болезнь Романа Костомарова спровоцирует столько осложнений была одна из тысячи. Такое мнение выразила советская фигуристка Наталья Бестемьянова в беседе с KP.RU.

«Это трагическое стечение обстоятельств, жуткая ситуация. Одна вероятность из тысячи была, чтобы так все сошлось», — отметила Бестемьянова.

Она призналась, что ежедневно следит за новостями о состоянии Костомарова, но не верит во все, что попадается на просторах интернета. По мнению Натальи, никто не скажет правды.

«Давайте он сам нам скажет, что ему лучше. Вот тогда я поверю», — сказала фигуристка.

Накануне, 13 марта, появилась официальная информация о том, что Роману Костомарову будут ампутировать руку. Пока к операции фигурист не готов, так как его организм слишком ослаб: Роман сильно похудел и все еще дышит с помощью ИВЛ.

Спортсмен попал в больницу с пневмонией в январе. Болезнь слишком быстро прогрессировала и вызвала ряд осложнений, поэтому за это время Костомаров успел несколько раз пережить медикаментозную кому, два инсульта, процедуру ЭКМО, а также ампутацию стопы и кистей на обеих руках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роман Костомаров не может самостоятельно поднять руки.