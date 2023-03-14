Скандалы, интриги, обвинения: что на самом деле происходит в театре умершего Градского

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Культурное учреждение не перестает трясти после смерти композитора. Недавно там подрались сотрудники, а на днях поступила коллективная жалоба на руководство в столичный департамент культуры.

Театр «Градский Холл» не перестает трясти после смерти маэстро и создателя культурного учреждения. Недавно там завязалась драка между сотрудниками, а на днях стало известно о коллективной жалобе на руководство в столичный департамент культуры — по мнению авторов письма, новый директор театра, Алексей Рыбников, равнодушно относится к культурному наследию Александра Борисовича и сосредоточен совсем на других проектах.

Однако сам Рыбников со всеми претензиями в корне не согласен и решил прояснить, что самом деле происходит в «Градский Холл».

В интервью KP.RU, он отметил, что пытается сделать из культурного учреждения полноценный театр — с богатым репертуаром и хорошими кассовыми сборами. Этих требований придерживаются все аналогичные площадки, расположенные в центре Москвы.

В рамках преобразований Рыбников, в частности, решил начать с оркестра. Прежде музыканты сотрудничали с театром по совместительству, но новое руководство это не устроило.

«Это абсолютно неприемлемо. В музыкальном театре должен быть свой штатный оркестр. Я предложил концертмейстеру вместе со всеми музыкантами перейти к нам в штат. Они отказались, поэтому мы были вынуждены искать других музыкантов на полную ставку и продолжаем этот поиск», — объяснил Рыбников.

Кроме того, кадровые перестановки коснулись и других артистов — солистов. Этому тоже были предпосылки. Дело в том, что труппа прежде не использовала сценические движения в постановках, а Рыбников на этом настоял. Новые правила в итоге тоже были восприняты в штыки.

«Тот факт, что многие из солистов театра „Градский Холла“ в свое время получили музыкальное образование, не отменяет необходимости регулярных занятий», — считает собеседник издания.

При этом, уверяет он, старые традиции театра никуда не делись. Недавно, в частности, в «Градский Холл» прошли несколько проектов, которые запустили еще при Градском. В частности, артисты выступили с концертами «Любимые песни Градского» и «Песни кино на все времена». Кроме того, в январе было несколько музыкальных программ, посвященных памяти Владимира Высоцкого.

«Ни о каком неуважении к наследию Маэстро речи не идет», — добавил Рыбников.

А вот дальнейшие реформы еще будут. В частности, рассматривается вопрос объединения двух коллективов — театра «Градский Холл» и театра Алексея Рыбникова. Руководство уверено, что эта оптимизация оправдана и логична.

Однако у труппы, привыкшей играть по правилам Градского, свое видение на этот счет. Артисты уверены, что Рыбников сосредоточен исключительно на своем театре, проявляя равнодушие к культурному наследию Градского. Потому и обратились с соответствующей жалобой в департамент культуры Москвы. Правда, днем позже туда же поступило еще одно письмо, где авторы не согласились с доводами, озвученными накануне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что домработница Градского устроила драку в театре маэстро.