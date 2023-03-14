Москвичка угодила в психбольницу из-за аромата подаренных незнакомцем духов

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Как назло, молодую девушку госпитализировали в Международный женский день. Она в своем срыве винит состав парфюма. Специалисты его изучили. И все стало совсем странно.

Жительница Москвы попала в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Алексеева, также известную как «Кащенко», из-за аромата подаренных ей незнакомцем духов. Подробности происшествия стали известны 5-tv.ru.

Эта необычная история началась 28 февраля. В последний день зимы незнакомый мужчина вручил 19-летней девушке недорогие духи. Она приняла подарок, но не открывала его несколько дней. А когда насладилась ароматом, вдруг начала вести себя неадекватно.

Девушке вызвали скорую помощь. Осмотревший ее врач подтвердил психологическое расстройство и направил пострадавшую к психиатру. В Международный женский день, 8 Марта, москвичку госпитализировали. В «Кащенко» она остается и сейчас.

Мама девушки потребовала провести исследование злополучных духов. В итоге выяснилось, что жидкость во флаконе безвредна — спирт и отдушки. Также удалось установить, что парфюм ее дочери дали во время промоакции.

В обстоятельствах случившегося продолжают разбираться правоохранители. Были ли у девушки приступы раньше, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер IZAK сбежала из психбольницы ради съемок и вскоре снова там оказалась.