Япония поддержала планы Австралии создать атомный подводный флот

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Япония считает строительство атомных субмарин в Австралии в рамках AUKUS гарантом мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Так ли это на самом деле?

Япония поддерживает инициативу Австралии построить атомный подводный флот. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во время телефонного разговора с австралийским коллегой Энтони Альбанезом во вторник, 14 марта.

«Премьер-министр Кисида заявил, что Япония последовательно поддерживает эти усилия», — цитирует его издание The Japan Times.

Политик также подчеркнул, что действия альянса AUKUS будут способствовать поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Накануне в США состоялся саммит AUKUS, на котором лидеры трех стран-участниц (США, Великобритания, Австралия) договорились о строительстве на Зеленом континенте атомных субмарин.

Изначально оборонное партнерство было направлено на сдерживание Китая, однако на недавней встрече премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что союзникам предстоит также столкнуться с новыми вызовами в лице России, Ирана и Северной Кореи. В частности, политик призвал страны Запада усилить военную помощь Украине.

В тот же день президент США Джо Байден по итогам встречи в Сан-Диего с Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе пообещал в рамках AUKUS поставить Австралии подводные лодки, которые не будут нести ядерное оружие, но будут оснащены атомными силовыми установками.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что альянс планирует разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием. Таким образом, уже к 2040-му году у AUKUS будет собственный атомный флот нового поколения. Субмарины будут построены на верфях Аделаиды. Предполагается, что их создание обойдется стране более чем в 65,9 миллиарда долларов.

При этом военное партнерство трех стран заявило, что разработка атомных подводных лодок (АПЛ) будет проводится совместно с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ).

В настоящий момент Австралия заявила о покупке пяти американских АПЛ класса Virginia. В начале 2030-х страна планирует купить еще от трех до пяти субмарин. При этом США могут разместить несколько подводных лодок в Западной Австралии к 2027 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах Австалии стать первой неядерной страной с атомными субмаринами.