«Жена просто молчит»: Волочкову и Джигурду заподозрили в тайном романе

Джигурду заподозрили в романе с Волочковой после поста в социальных сетях

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Балерина и музыкант давно дружат и не скрывают своих нежных чувств друг к другу. Но какие отношения между ними на самом деле?

Женатый Никита Джигурда не скрывает любви к своей подруге — балерине Анастасии Волочковой. Этот дуэт не раз привлекал к себе внимание публики провокационными заявлениями и фотографиями, однако, несмотря на все подозрения, оба всегда отрицали романтическую связь.

Однако аудитория вновь подняла эту тему, пишет dni.ru. Поклонников смутила публикация Джигурды, в которой он поблагодарил жену за терпение и прощение.

«Я знаю, что ни одна женщина в мире не выдержала бы со мной то, что смогла моя великая богиня Анис», — написал артист.

Богиней, к слову, он называет и Волочкову. Следующая публикация Джигурды в профиле была посвящена именно ей — видеофрагмент недавнего шоу, в котором участвовал и он сам, и Волочкова. Артист исполнил роль кукловода, влюбленного в персонажа балерины.

«Ваша супруга не ревнует вас к Анастасии?»;

«Я думаю, они любовники, а жена просто молчит. Иначе зачем он у себя поместил пост с женой и написал, что она все прощает», — высказывались интернет-пользователи в комментариях.

Жена Джигурды Марина хорошо общается с Волочковой и никак не реагирует на подобные высказывания в социальных сетях, всецело доверяя своему супругу. Он, кстати, даже букеты своим главным женщинам иногда дарит одновременно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова назвала главное достоинство Джигурды.