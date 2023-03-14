«Два в одном сделают»: что ждет Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2024 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; Reuters; 5-tv.ru

Украинцам предстоит избирать нового главу государства в марте 2024 года, а депутатов Рады — в октябре 2023-го. Нынешнему президенту и его сторонникам идти на выборы не с чем.

Следующие выборы президента Украины должны пройти через год — 31 марта 2024 года. Что на них может ждать действующего главу украинского государства и как он к ним готовится, 5-tv.ru рассказал политолог Армен Гаспарян.

«Им надо дожить еще до 2024 года. Вероятнее всего, будут объединять два электоральных цикла. Два в одном сделают (сразу президентские и парламентские выборы — Прим. ред.). Но это зависит от того, как будут протекать дела в зоне СВО и как будет реагировать украинское общество на то, что происходит», — отметил Армен Гаспарян.

По его словам, сейчас Владимир Зеленский никак не готовится к избирательной кампании. Это же можно сказать и о депутатах Верховной рады, выборы в которую назначены на 29 октября 2023 года. Если к тому моменту военное положение на Украине по-прежнему будет действовать, то их перенесут. В последний раз депутаты продлили военное положение 7 февраля — на 90 дней. Теперь все украинские политики ждут, как будут развиваться отношения с Западом и ситуация в зоне СВО.

«Сейчас реакция у Зеленского более чем нервная. Последнее, о чем он вообще сейчас думает, это о выборах. У него более прагматичная сейчас должна стоять задача — как выжить во всех этих условиях. Потому что сигналы, которые подает Запад, свидетельствуют о том, что там не просто усталость от всего происходящего на Украине, а уже переходящая в раздражение усталость», — рассказал политолог.

Армен Гаспарян добавил, что Владимиру Зеленскому не с чем идти на выборы — он банально не сможет объяснить избирателям, почему для них все так сложилось. Ведь фактически Киев пошел ва-банк, сделав ставку на Запад, а теперь расплачивается вся страна.

«Если Запад их „кинет“, какая разница, кто пойдет на выборы? Как вы людям будете это объяснять? Поэтому я думаю, что сейчас его выборы не интересуют от слова „совсем“ <…> Если все пойдет по самому худшему для Украины сценарию, там не выборы надо будет проводить, а заседание международной ликвидационной комиссии», — уверен политолог.

В заключение специалист сказал, что предстоящие выборы президента Украины не оказывают никакого влияния на ход спецоперации. Как и личность главы киевского режима.

«Зеленский там будет, Голубенский или Охрененский… СВО — это не про Зеленского совсем. Зеленский в данном случае — наемный менеджер, который выполняет волю коллективного Запада. Дело не в нем совершенно. Дело в развитии Украины как государства. Но эти вопросы не на выборах решаются. Во всяком случае за всю историю существования Украины никогда такой вопрос не стоял», — подытожил Армен Гаспарян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто может возглавить Украину после Владимира Зеленского.