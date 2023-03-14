В МИД РФ сообщили о продлении зерновой сделки

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Соглашение будет действовать еще ближайшие два месяца. Но на каких условиях?

Зерновая сделка, заключенная еще в 2022 году, продлена на новый срок. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он уточнил, что новые сроки соглашения составляют 60 дней. При этом РФ будет настаивать на том, чтобы все обязательства по нему строго выполнялись. Ключевой момент — снять все ограничения поставки продукции на мировые рыки. В целом, условия сделки на ближайший срок остаются прежними.

Как известно, зерновая сделка между сторонами заключалась дважды: сначала в юле, потом — в ноябре 2022 года. В последний раз ее срок ограничивался 120 днями и должен был закончиться 18 марта. В свою очередь в ООН настаивали на пролонгацию соглашения, об этом же просили и власти Украины, выступая за включение в договор портов города Николаев. Россия также выступала за продление сделки, но называла максимальный срок соглашения в 60 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФ не возражала против продления «зерновой сделки», но при одном условии.