Гигантские айсберги из Антарктиды угрожают жизни на Земле

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Ученые бьют тревогу: размеры ледников просто поражают воображение!

Два ледяных гиганта угрожают планете. Внимание ученых всего мира приковано к Антарктиде. От континента откололись сразу два крупнейших айсберга — один размером с Петербург, другой — как Москва. От них, в свою очередь, стали отламываться ледяные глыбы, которые могут парализовать движение судов.

Катастрофа угрожает и всей экосистеме. Активное таяние льдов приводит к опреснению воды, что делает среду непригодной для некоторых обитателей. А еще это может повлиять на климат. Например, спровоцировать экстремальные осадки и наводнения.