Весенние паводки в России могут стать самыми масштабными за последние пять лет

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

Мокрый снег и дождь фиксируются в Ульяновской области, Санкт-Петербурге и Москве.

Российские города и села уходят под воду. Нынешние весенние паводки станут самыми масштабными за последние пять лет. Об этом предупреждают синоптики. Большая вода пришла уже в 13 регионов.

Среди них — Ульяновская область. Там затопило и сам Ульяновск, и еще десяток сельских районов. В некоторых уже эвакуируют людей. Дороги превратились в полноводные реки, которые мужественно преодолевают автомобилисты, рискуя в любой момент залить двигатель. Местные жители отмечают, что безопасней всего передвигаться на грузовиках и тракторах, а еще лучше — запастись лодками. Тем более, что реки, вышедшие из берегов, рискуют разрушить мосты, как это произошло в одном из районов.

Мокро 14 марта будет и в Петербурге. Синоптики обещают снег, переходящий в дождь, что приведет к гололедице. Водителей призывают к осторожности, а лучше вовсе отказаться от поездок. На подъездах к городу уже скопились фуры, которые на скользкой дороге не могут подняться в горку. А уже во второй половине дня в городе ожидается мощная волна тепла — температура поднимется до +8 градусов. Учитывая, что всю неделю город засыпало рекордными снегопадами, ему тоже угрожает весенний паводок.

Похожая картина и в Москве. Мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Небольшой плюс днем, а ночью снова в минус — и такие температурные качели до конца недели. А это значит, будет скользко как на дорогах, так и на тротуарах.