Не тяни резину! Автоэксперты советуют поторопиться с покупкой летних шин

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Инфляция, уход зарубежных компаний и усложнившаяся логистика из-за санкций не приведут к дефициту автомобильных шин в России. Но цены на них вырастут.

Российских автолюбителей ждет повышение цен на летнюю резину. Причина — уход западных марок и усложнение логистики. Впрочем, нишу активно осваивают азиатские бренды. Да и российские компании уже представляют широкий ассортимент, зачастую не уступающий по качеству. В преддверии нового сезона рынок автопокрышек оценил корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Иностранные компании, которые производили шины, одна за другой ушли с российского рынка. Их продукцию еще можно найти в магазинах, но владелец иномарки Магит Али уже подыскивает замену брендам, которые покупал раньше. Из всех доступных вариантов наиболее подходящими для себя мужчина считает продукцию производителя из Кореи.

«В отзывах говорят: неплохие, тихие, комфортные. Поэтому, скорее всего, после износа шин, наверное, на них перейду», — рассказал автомобилист.

Наплыва покупателей продавцы шин ожидают через пару недель. Пока внимательно следят за поставками и предупреждают: комплект летней резины станет дороже.

«Все зависит, конечно, от размера. Если мы говорим об обычных автомобилях — то есть маленьких размерах с 14-го по 17-й — там рост цен несильно значительный. А вот R-19 и выше — там, конечно же, в процентном соотношении цена сильно выросла», — рассказал управляющий в сети торгово-сервисных шинных центров Игорь Москалев.

По мнению экспертов автомобильного рынка, средний рост цен на резину составит 15-30%, на отдельные позиции — до 50%. Причины — инфляция, уход зарубежных компаний и сложная логистика. Цепочки поставок нарушились после введения санкций.

«Глобального дефицита на рынке автошин эксперты не ждут. Трудности могут возникнуть с поставками для эксклюзивных моделей премиум-сегмента. Но в целом ситуация не критична. К тому же, еще не израсходован запас покрышек, которые и сейчас ждут своего часа на складе», — рассказал корреспондент Роман Иконников.

Нишу, которую освободили ушедшие компании, готовы занять азиатские бренды. Они активно осваиваются на российской территории.

«На рынке появилось огромное количество весьма пристойных китайских колес. Мне кажется, они вполне способны возместить уход каких-то иностранных производителей по поставкам колес», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Отечественные производители тоже получают дополнительный стимул к развитию бизнеса. Россия — один из лидеров в поставке синтетических каучуков. Вся база, необходимая для производства шин, в стране есть. При этом полного импортозамещения ждать пока не приходится. Нужно не только наращивать темпы, но и выходить на новый уровень качества производства.

«Та резина, которая выпускается на территории РФ, требует не только традиционного каучука. Но и некоторых компонентов, которые необходимы для того, чтобы произвести более качественную резину. И здесь уже тоже приходится закупать за рубежом, тоже приходится обходить санкции. Соответственно, цена растет», — объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Впрочем, продавцы уже ставят российскую продукцию в один ряд с зарубежными брендами. Говорят, что по качеству отечественные шины им почти не уступают.

«Любая шина — как и обувь — каждая под свои нужды: спортивная, обычная или универсальная. В данном случае российские производители в качестве универсальных шин для повседневной езды город-трасса покрывают ее полностью», — сообщил Игорь Москалев.

Пик спроса ожидается к началу апреля, когда наступит потепление. Тогда же станет понятно, на сколько подорожают шины. И тем, кто сейчас планирует покупку новых, не стоит тянуть резину. Лучше приобрести заранее.