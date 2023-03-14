Юлия Савичева о своих выступлениях под фонограмму: «Чтобы люди не надрывали уши»

Певица Савичева о своих выступлениях под фонограмму: Чтобы люди не надрывали уши

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Артистка призналась, что у нее и коллег не всегда есть возможность качественно отработать номер «живьем».

Певица Юлия Савичева не скрывает, что периодически поет под фонограмму. Однако это связано не с ленью или отсутствием слуха, настаивает она. Просто не всегда площадка для выступления подготовлена для живого исполнения. Как отметила звезда, обстоятельства порой вынуждают просто открывать рот в микрофон, потому что иначе качество звука будет ужасным.

Откровением Савичева поделилась на презентации обновления музыкального портала TopHit, в ходе которой выступила перед гостями. Звучала, стоит отметить, чисто, но после интервью вопрос так и витал в воздухе — это артистка умеет с филигранной точностью попадать в каждую ноту или в этот раз тоже включили фонограмму?

«Вот вы понимаете, когда нездоровится и когда нет возможности петь живьем, мы поем под плюс, это так называется. Всякие бывают ситуации. И если ты не можешь обеспечить условия, то лучше чтобы люди не надрывали уши, я это так называю. А когда есть все условия, я всегда пою живьем. На своих сольных концертах, на мероприятиях, где звук отдельно настрагивается», — сказала Савичева.

Исполнительница обрела известность после участия в музыкальном телепроекте «Фабрика звезд — 2», Наставником шоу был продюсер Максим Фадеев, который подарил юной певице ее первую собственную композицию «Высоко». Как призналась Савичева в интервью, спустя 20 лет эта песня остается одной из ее любимых. Каждый раз на сцене она испытывает «особенные ощущения» во время исполнения этого хита.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Савичева, обычно скрывающая от публики свою личную жизнь, поделилась фотографиями с мужем. Решила сделать исключение в честь дня рождения своей второй половинки.