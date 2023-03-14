Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / CÃ©Sar Ortiz

Еженедельное количество смертей из-за коронавирусной инфекции стало значительно ниже.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о своей уверенности в том, что в 2023 году завершится пандемия COVID-19.

«Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии», — высказался Гебрейесус.

Также руководитель международной организации обратил внимание на то, что 11 марта исполнилось три года с того момента, когда Всемирная организация здравоохранения впервые охарактеризовала вспышку COVID-19 как «пандемию».

Ранее 5-tv.ru писал, что вирусолог рассказал о судьбе COVID и оценил заболеваемость в России.