Митя Фомин о съемках в фильмах для взрослых: «С огромным удовольствием!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Артист порассуждал о своей карьере в эротической индустрии и фотографиях в блоге Ольги Бузовой, которые с каждым днем к этой индустрии все ближе и ближе.

Певец Митя Фомин заявил, что не видит ничего плохого в откровенных фотографиях в социальных сетях и даже готов сняться в кино для взрослых, если ему предложат хороший гонорар. Разоткровенничался артист во время интервью в рамках презентации обновления музыкального портала TopHit, на котором выступил в качестве ведущего. Один из журналистов спросил, почему Фомин до сих пор не «реализовал» на соответствующих сайтах свой багаж эротических кадров.

«А вот вы скажите, я обязательно туда принесу все свои фотографии не только сзади, но и спереди», — отшутился исполнитель.

«А вам предлагали уже в порно сниматься, в эротике?» — не унимался журналист.

«Вы первый, но я бы с удовольствием, с огромным удовольствием. Я боюсь, что они просто не наскребут гонорар», — ответил Фомин.

Как известно, королевой откровенного контента давненько величают еще одну звезду отечественного шоу-бизнеса — экс-участницу «Дома-2», а также телеведущую, певицу, актрису и успешную бизнесвумен Ольгу Бузову. Поклонники разглядели буквально все интересующие их части звездного тела. Да так хорошо, что начали делать знаменитости замечания, мол, остановись, прекрати, это уже слишком. Но целеустремленную Бузову не остановить. Ее коллега Митя Фомин, впрочем, претензии публики не понял и не оценил.

«Это же красиво! В случае Они это вообще прекрасно, понимаете, потому что в Оле же все прекрасно. А я периодически так, знаете, просто, что называется, компрометирую себя», — с улыбкой сказал певец.

На днях незабвенная Ольга Бузова поделилась своей болью. Оказывается, слава приносит не только деньги и другие удовольствия, но и одиночество. По словам телеведущей, она давно забыла, что такое искренние чувства и открытое общение, потому что с ней ищут контакт только ради выгоды. И все комплименты в адрес популярной личности так и пахнут корыстью.

Ранее, писал 5-tv.ru, селебрити рассказала, что ей все же повезло найти место, где любовь дарят просто так. В этом райском уголке никто не знает имени российской суперзвезды.

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