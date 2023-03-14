Пожар произошел в Свердловской области на площади 1,6 тыс. кв. м

Фото: МЧС России

По предварительным данным, пострадавших нет.

В городе Тавда Свердловской области загорелся металлический ангар. Пламя бушевало на площади свыше полутора тысяч квадратных метров, сообщили в Telegram-канале российского МЧС.

«В ликвидации пожара задействовано порядка 25 человек и 6 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

По имеющейся информации, пострадавших в результате ЧП нет. Прибывшие на место огнеборцы смогли потушить огонь в течение получаса.