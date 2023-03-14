Дмитрий Колдун высказался о внешности Филиппа Киркорова после пластики

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Король отечественной эстрады не только избавился от морщин, но и сменил образ, превратившись в голубоглазого блондина.

Преображение Филиппа Киркорова, которое с пеной у рта обсуждают шокированные модные критики, певец Дмитрий Колдун считает более чем успешным. И пока злые языки шепчутся о страхе перед старением, чрезмерном внимании к собственной внешности и неожиданном результате пластической операции, коллега народного артиста РФ настаивает — каждый знает сам, что для него лучше. И даже белокурые локоны и голубые глаза Киркорова, которого теперь не узнать, его не смущают.

«Филипп знает, как ему лучше, поэтому он делает так, как ему лучше. И если будет лучше ему, он себя будет лучше, комфортнее, чувствовать, лучше будет всем, потому что он будет более уверен в себе — более звездный и более королевский. Филипп, на мой взгляд, всегда, во все времена выглядел прекрасно. И за это все мы его и любим», — сказал Колдун.

Исполнитель пообщался с журналистами в рамках своего участия в презентации обновления музыкального портала TopHit — платформы «Студио» от HiFi-стриминга «Звук». Выпускник «Фабрики звезд» был очень тактичен, обсуждая своих коллег, однако не уклонялся от вопросов. Так, рассуждая об отказе Дмитрия Нагиева от спортзала и образа секс-символа пошутил: «С возрастом тестостерон падает, наступает определенная усталость». Позже оговорился, мол, негоже комментировать решения состоявшихся артистов.

«Я давно не был в спортзале, на диете давно не сидел. В принципе, я держу себя в руках и так нормально. Я считаю, что главное оружие мужчины — это все-таки интеллект и какие-то манеры. А оружие артиста — это голос, хиты, правильный выбор своей целевой аудитории. И благодарные слушатели, которые должны приходить на концерты», — заключил Колдун.

Ранее, писал 5-tv.ru, исполнитель рассказал о поклоннице, во время его выступления в ярости бросилась с кулаками на сцену. Причина агрессивного поведения женщины оказалась неожиданной.