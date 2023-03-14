Не узнавшая Дмитрия Колдуна фанатка бросилась на сцену с кулаками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Певец признался, что опыт смены имиджа не пошел ему на пользу.

Певец Дмитрий Колдун рассказал о нападении не узнавшей его поклонницы. Обсуждая с журналистами вопрос внешности артиста, исполнитель вспомнил неприятный инцидент из личного опыта. Сам выпускник «Фабрики звезд» поддерживает выбранный однажды образ на протяжении многих лет. В основном потому что ему так комфортно, и эксперименты не принесли положительных эмоций. Интервью прессе Колдун дал в рамках презентации обновления музыкального портала TopHit — платформы «Студио» от HiFi-стриминга «Звук».

«Я перекрашивал волосы, но мне это не понравилось. А во-вторых, меня женщина в одном городе не узнала просто и бросилась на сцену, как на амбразуру. Я очень испугался и перекрасился обратно. Она сказала, что это не я. Хотела меня избить, но я не дал ей этого сделать», — поделился певец.

По мнению Дмитрия Колдуна, артист не должен выглядеть определенным образом в зависимости от его возраста или направления творчества. Он может выбирать любой цвет волос, одежду и макияж. Он также сам принимает решение, следовать ли трендам или оставаться верным собственному стилю. Многие мировые звезды, отметил музыкант, «стареют красиво» и не гонятся за молодежной модой, и такая позиция Колдуну наиболее близка.

«Артист никому ничего не обязан. Если не нравится артист, просто на его концерт никто не приходит. Артист должен быть чистым, мытым, от него должно приятно пахнуть, и он должен делать свое дело», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru разбирался в причинах временного ухода Дмитрия Колдуна с большой сцены. В его карьере была «Фабрика», сольное творчество, коллаборации с мировыми знаменитостями и «Евровидение». Кто виноват в последовавшем «исчезновении» звезды?