Связанную с терактом на «Северных потоках» яхту нашли у острова Рюген в ФРГ

Spiegel: связанную с терактом на «Северных потоках» яхту нашли у острова Рюген в Германии

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Предположительно, судно, которое использовали подрывники, находится на мысе Буг.

Яхта модели Bavaria Cruiser 50, которую, предположительно, использовали подрывники для подготовки диверсии на «Северных потоках», найдена на мысе Буг острова Рюген, Германия. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на результаты собственного журналистского расследования. Журнал подчеркивает, что в этом месте расположен военный порт.

«Судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам „Северного потока“, стоит на мысе Буг на острове Рюген», — сказано в статье.

Прежде журнал сообщал, что злоумышленники арендовали яхту Bavaria Cruiser 50 через чартерную фирму на острове Рюген. Она прошла путь из порта Росток-Варнемюнде с остановкой в порту Вик на том же острове. В новом материале журналисты подчеркнули, что судно было взято в аренду с указанием адреса электронной почты, который может указывать на Украину.

Взрывы на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В зарубежных СМИ со ссылкой на разные источники и разведданные говорилось, что за терактом на «Северных потоках» может стоять группировка украинских националистов. Отмечалось, что официальный Киев мог даже не знать о планах террористов. Об этом писали, в том числе, издания в США и Германии.

В немецком министерстве обороны отмечали, что диверсию могли осуществить под чужим флагом. Президент Украины Владимир Зеленский, как писал ранее 5-tv.ru, опроверг причастность Киева к подрывам. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также придерживается этой точки зрения и указывает на США и Великобританию.