Новый друг лучше ста килограммов золота: китайский совет дня на вторник, 14 марта

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Не начинайте грандиозных проектов.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 марта?

Во вторник энергии раскочегарятся и будут помогать ем, кто затеял долгосрочные проекты. Долгосрочные — те, что будут оказывать влияние на вашу жизнь в отдаленном будущем. Например, все, что касается вступления в брак, начала нового бизнеса, смены работы или серьезной учебы.

Совет дня: любой новый человек или новая вещь, появившаяся у вас в этот вторник, могут оказать важное влияние на вас в будущем. Будьте внимательны к деталям и не упустите свою вероятную судьбу.

Предостережение дня: вторник не предназначен для ремонтов и начала больших путешествий. Если нет возможности перекинуть старт на другую дату, то постарайтесь не строить больших ожиданий и не нервничайте по поводу нестыковок.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.