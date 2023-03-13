Белоруссия и Иран откроют прямой авиарейс между Минском и Тегераном

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Возобновление авиасообщение будет способствовать «развитию человеческих и бизнес-контактов», заявили в белорусском правительстве.

Между Минском и Тегераном с 26 марта начнет действовать прямой авиарейс. Соответствующий договор заключили власти Белоруссии и Ирана, сообщает агентство «БелТа» со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко.

Чиновник уточнил, что рейсы будут выполняться дважды в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air. По словам Авраменко, возобновление авиасообщения между Белоруссией и Ираном будет способствовать «развитию человеческих и бизнес-контактов».

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества на 2023–2026 годы.

Ранее сообщалось, что авиакомпании из России смогут летать в Венесуэлу с посадкой на Кубе. Рейсы будут осуществляться по маршруту Москва — Варадеро — Порламар, а обратно — по маршруту Каракас — Гавана — Москва.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российский Дальний Восток и Китай возобновили авиасообщение после длительной паузы из-за пандемии коронавируса. Первый прямой рейс стартовал из Хабаровска в Харбин.