Почему сон при свете может привести к быстрому ожирению?

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Сон в помещении с любым источником света приводит к ожирению и другим заболеваниям, доказали американские ученые.

Ученые из Северо-Западного университета выяснили, что наличие любого источника освещения во время сна приводит к негативным последствиям для здоровья. Так, например, у человека может начать развиваться ожирение или диабет. Об этом сообщает «МедикФорум».

Ученые изучили роль сна человека, проанализировав состояние здоровых взрослых людей старше 20 лет. Выяснилось, что сон в течение всего одной ночи с приглушенным светом вроде работающего экрана телевизора с выключенным звуком уже увеличивает уровень сахара в крови и интенсивность сердцебиения в условиях специальной сомнологической лаборатории.

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Специалисты выяснили, что приглушенный свет проходил через закрытые зрачки участников фокус-группы и нарушал их сон. Врачи считают, что даже незначительный источник света в комнате создает дефицит сна, который очень важен для обновления клеток в организме.

Таким образом, для полноценного ночного сна подходит полностью темное помещение с выключенными световыми приборами и плотно задернутыми шторами.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что слишком долгий сон наносит вред здоровью.