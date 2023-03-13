Укротеррористы ударили из HIMARS по Волновахе и убили двух девушек

Две жительница Волновахи в ДНР погибли в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

Ракета в разгар рабочего дня прилетела в один из двух крупных сетевых магазинов города, где всегда много людей.

Две девушки погибли в результате очередного обстрела украинскими боевиками Волновахи в Донецкой народной республике (ДНР). Еще два местных жителя, в том числе ребенок, получили ранения. На месте трагедии побывал военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Он сообщил, что по городу, предположительно, ударили из реактивной системы залпового огня американского производства.

«Скорее всего, это был именно HIMARS. Об этом говорит характерного размера и глубины воронка. Поражающие элементы пролетели через забор и убили людей, которые выходили из супермаркета», — рассказал военкор.

Он уточнил, что удар ракеты пришелся на задний двор Первого республиканского супермаркета — одного из двух крупных сетевых магазинов в городе, возле которого всегда большое скопление людей.

Осколки после взрыва разлетелись в радиусе 50 метров. Судя по характеру поражений, ракета была начинена поражающими элементами в виде металлических шариков. Стены магазины буквально изрешечены ими.

Одна из убитых девушек в момент гибели разговаривала по телефону, сидя на скамейке возле магазина. Другая, по всей видимости, только вышла из него — тело лежало недалеко от входа.

Местные жительницы Елена и Вера рассказали, что обстрел произошел около трех часов дня. В результате удара ракеты в супермаркете обрушились потолки и вылетели оконные стекла, на заднем дворе разнесло подсобные помещения и гаражи, сгорел автомобиль одной из сотрудниц.

Обстоятельства очередного чудовищного преступления террористов из так называемой украинской армии сейчас выясняют и тщательно фиксируют сотрудники Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обстреле школы в Донецке осколочные ранения получили учитель начальных классов и уборщица.