В Госдуму внесли проект поправок к законам о гостайне и выезде из России

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Кого в первую очередь коснутся внесенные изменения и зачем они нужны?

В Госдуму внесли законопроект поправок к законам «О государственной тайне» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Как объяснил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в указанных документах намерены устранить «некоторые пробелы». В первую очередь поправки будут касаться граждан, обладающих сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями.

Так, граждан, у которых есть счета в заграничных банках, недвижимость за границей или иностранные финансовые инструменты могут не допустить к государственной тайне. Это коснется также их родственников. Принимать решение о допуске к гостайне определенных госкорпораций сможет межведомственная комиссия.

При допуске к гостайне выезжать из страны смогут россияне, у которых возникнут «обстоятельства гуманитарного характера». Например, необходимость в лечении за рубежом или смерть родственника.

По словам Василия Писарева, эти изменения способствуют усилению государственной безопасности, а также защите граждан РФ от преступных действий заграничных спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года.