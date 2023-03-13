Fox News: в Канаде арестовали ученика католической школы из-за слов о разнице полов

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG; 5-tv.ru

Молодой человек сообщил, что пытался защитить девочек от странных трансгендеров. После этого он оказался в полиции.

Скандалом обернулся спор ученика католического колледжа в Онтарио с одноклассниками и администрацией. Парень утверждал, что бог создал мужчин и женщин, а не трансгендеров и геев. В итоге, его просто выгнали из школы и отстранили от занятий. А когда он все-таки пришел учиться, его арестовала полиция. Произошедшее в Канаде обсуждают даже в США.

«Мне пожаловались девочки. Их беспокоило, что мальчики пользуются их туалетами. В школе начались споры по этому поводу. Я доказывал свою правоту и использовал для аргументации Священное Писание. Тогда меня просто выгнали из здания, отстранив от занятий до конца года. А когда я попробовал прийти в класс, то полиция арестовала меня, власти предъявили обвинение», — пояснил молодой человек.

«А вы сказали, что это христианская школа, и что это главный христианский тезис, написанный в христианской книге, которую некоторые называют Библией?» — поинтересовался ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Да, разумеется. Я пытался на самом деле обсудить этот вопрос с администраторами заведения, но они отказались говорить со мной», — подчеркнул подросток.

Школьник отступать не собирается, семья наняла адвоката и планирует вернуть сыну право на обучение и подал жалобу о религиозной дискриминации.