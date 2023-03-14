Поплыли: улицы российских городов уходят под воду из-за паводка
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Резкое потепление и дожди привели к паводкам
Фото, видео: МЧС России/ТАСС; 5-tv.ru
Затоплены дома и дороги в 13 регионах России.
А в этом время в тринадцати регионах России начался сезон паводков.
Всего неделю повышается среднесуточная температура, но этого достаточно, чтобы потоки воды в одночасье накрыли поля, дороги, садовые участки и городские улицы.
В Ульяновске плещется море, в котором глохнут машины. Почти 500 домов затопило в Саратовской области. В Орловской области — бурные потоки сносят мосты.
Егор Гурин видел, как людей вывозят на лодках и как взрывают ледовые заторы.