Поплыли: улицы российских городов уходят под воду из-за паводка

Резкое потепление и дожди привели к паводкам

Фото, видео: МЧС России/ТАСС; 5-tv.ru

Затоплены дома и дороги в 13 регионах России.

А в этом время в тринадцати регионах России начался сезон паводков.

Всего неделю повышается среднесуточная температура, но этого достаточно, чтобы потоки воды в одночасье накрыли поля, дороги, садовые участки и городские улицы.

В Ульяновске плещется море, в котором глохнут машины. Почти 500 домов затопило в Саратовской области. В Орловской области — бурные потоки сносят мосты.

Егор Гурин видел, как людей вывозят на лодках и как взрывают ледовые заторы.