«Метель смерти» остановила движение в Мурманской области

Фото, видео: Лев Федосеев/ТАСС; 5-tv.ru

Хаос в регионе сравнивают с началом апокалипсиса из голливудских фильмов.

Снежный апокалипсис и настоящий хаос на дорогах в Мурманске. Город накрыл мокрый снег, на улицах — нулевая видимость. Аэропорт не принимает рейсы. Дорога к нему заблокирована — на подъезде столкнулись несколько машин и грейдер. В городе десятки ДТП.

Закрыт и участок федеральной трассы «Кола». Очевидцы выкладывают кадры автомобилей, разбитых в массовых авариях. МЧС предупреждает об усилении метели. Водителей просят отказаться от дальних поездок.

Некоторые пользователи сети называют происходящее «метелью смерти», которая способна погубить любого. Таких погодных аномалий в регионе уже давно не наблюдали. Юзеры выкладывают кадры в социальных сетях, предупреждая, что лучше остаться дома, чем пуститься в путь в такой хаос.