Даже руки не может поднять: врачи рассказали о текущем состоянии Костомарова

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

Чтобы избежать пролежней, каждые два часа спортсмена крутят и меняют положение тела.

Информация о том, что Роману Костомарову все же будут ампутировать руку, подтвердилась. Особую тревогу у врачей вызывает левая рука. Однако пока что олимпийский фигурист не готов к операции — есть риск летального исхода.

Как сообщил источник 5-tv.ru, состояние здоровья Костомарова плачевно. Он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, его легкие ослаблены для самостоятельного дыхания. Фигурист настолько обессилен, что даже не может поднять руки, но организм борется за жизнь.

Чтобы избежать пролежней, каждые два часа Костомарова крутят и меняют положение тела. Помимо этого, он лежит на специальном противопролежневом матрасе. Врачи делают все возможное, чтобы облегчить страдания фигуриста и спасти его жизнь, но положительных прогнозов по состоянию спортсмена не дают.

Проблемы со здоровьем у фигуриста Романа Костомарова начались больше двух месяцев назад — его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией. После спортсмена ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации, необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже у фигуриста возникли проблемы с кровообращением. Из-за возникшего некроза врачам пришлось ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. А позже — и кисти на обеих руках. После операций Костомаров перенес два инсульта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным российского фигуриста Ильи Авербуха, у Романа Костомарова есть улучшение в состоянии.