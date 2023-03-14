Будто на американских горках: как пропущенный завтрак способствует набору веса

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Некоторые люди из занятости или привычек предпочитают пропускать завтрак, однако отказ от приема пищи по утрам может сильно навредить организму.

Современный ритм жизни почти не оставляет времени спокойно и полноценно насладиться приемом пищи, а особенно занятые люди и вовсе пренебрегают завтраком, ограничиваясь лишь чашкой кофе. Тем не менее, эта вредная привычка способна сильно отразиться на здоровье. Об этом подробном рассказал изданию Газета.ру эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис.

Поскольку еда является источником энергии, полноценный завтрак необходим человеку, чтобы бодро себя чувствовать в течение дня. Кроме того, прием пищи по утрам помогает контролировать вес и уровень сахара.

«Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола — гормона стресса, который стимулирует аппетит. Уровень кортизола в крови утром, как правило, высокий, а на протяжении дня снижается. Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня. Пропуск завтрака, напротив, может способствовать нарушению обмена веществ и набору веса», — аргументировал эксперт.

Очень важно также учитывать, что именно из продуктов подается к столу на завтрак. Так, крайне нежелательно прерывать ночное голодание поеданием мучного и сладкого, поскольку это провоцирует стремительный скачок, а затем резкий спад уровня сахара в крови.

«Это способствует появлению чувства усталости, раздражительности и тяге к сладкому. Также такие „американские горки“ могут вести к набору веса — повышенная выработка инсулина заставляет организм откладывать сахар в жировые клетки. Поэтому не стоит есть натощак пропитанные сиропом блины или шоколадный торт, а употребление сока, чая и кофе с высоким содержанием сахара лучше сократить», — предупредил Верис.

Во время приготовления завтрака следует помнить, что сахар входит в состав таких привычных продуктов как йогурт, глазированные сырки и кукурузные хлопья. К питанию важно подходить осознанно: читать состав и не поддаваться на самообман. Так, эффект мюслей на организм будет точно таким же, как конфеты или шоколадный десерт. Аналогичное влияние окажут бекон, колбасы и другие переработанные мясные изделия — из-за большого количества соли они заставляют организм удерживать воду.

Например, натуральной альтернативой на завтрак станут каши, овощи, фрукты, орехи и зелень.

«Хорошим вариантом завтрака будет каша с низким гликемическим индексом, например, гречневая, киноа и перловая. Такие крупы не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови и способствуют нормальному обмену веществ», — посоветовал эксперт по питанию.

Таким образом, питание должно быть сбалансированным: содержать сложные углеводы и клетчатку, белки, жиры. Причем на завтрак должно приходиться примерно 25-35% от суточной калорийности.

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